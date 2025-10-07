10月7日朝、新潟県燕市で水道管の破損による漏水が確認されました。断水は発生していませんが、復旧作業のため付近の県道が一時通行止めとなりました。 漏水が発生したのは、燕市中央通の県道に敷設された水道管。燕・弥彦総合事務組合水道局によりますと、7日午前5時すぎに近隣住民から「道路に水があふれている」と消防に通報がありました。職員が駆けつけたところ、道路のマンホールの周辺が隆起し、水や砂が湧き出て