■人に物を渡すって、簡単なことじゃない週末、久しぶりに娘と一緒に衣替えをした。芽依は「これ、もう小さいね〜！」と嬉しそうに服を引っ張っては、自分の成長をアピールする。「ねぇママ、これもお友だちにあげる？」そう言って彼女が差し出したのは、去年の春にヘビロテしていた黄色のワンピース。シミはないけれど、袖口の色は少しだけあせていた。私はそう言いながら、その服を丁寧にたたんで、そっと収納ケースにしまった。