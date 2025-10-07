米１０年債利回りは４．１６４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（%） 米2年債 3.597（+0.008） 米10年債4.164（+0.012） 米30年債4.758（+0.010） ドイツ2.738（+0.019） 英国4.750（+0.014） カナダ3.226（+0.013） 豪州4.388（+0.054） 日本1.685（-0.007） ※米債以外は10年物