※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話と自己流授業で教室を騒がせる非常勤講師・岡田。気に入らない生徒を叱責し、注目を集める実習生・川合に対しても苛立ちを募らせる。特にイケメン三村が川合に想いを寄せていると知ると怒りは最高潮に達し、ついに「見かけによらず男好き」などと信じがたい言葉を浴びせてしまう。だがその場を目撃した