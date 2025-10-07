俳優・一ノ瀬颯の刑事姿が、ファンを喜ばせている。６日にスタートしたフジテレビ系連続ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜・後９時）に出演中の一ノ瀬は７日、自身のインスタグラムを更新。「第１話、ありがとうございました！最初からハラハラドキドキの展開でしたね！」と記し、スーツ姿で台本を片手にしたショットや、撮影中のワンシーンなどをシェアした。この投稿にファンからは「沼だわぁ」「刑事役のはや