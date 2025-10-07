ドル円のピボットは１５０．７２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値150.90高値151.03安値150.24 152.00ハイブレイク 151.51抵抗2 151.21抵抗1 150.72ピボット 150.42支持1 149.93支持2 149.63ローブレイク ユーロ円 現値176.00高値176.35安値175.79 176.86ハイブレイク 176.61抵抗2 176.30抵抗1 176.05ピボット 175.74支持1