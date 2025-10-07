【ブンデスリーガ】ハンブルガーSV 4−0 マインツ（日本時間10月6日／フォルクスパルクシュタディオン）【映像】佐野海舟の「爆速プレスバック」マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟の高速プレスバックが話題を集めている。マインツはブンデスリーガ6節でハンブルガーSVと対戦。0-4の大敗を喫した。ただ、佐野は随所で“らしいプレー”を披露。例えば、22分のワンシーンだ。ハンブルガーSVのFWジャン・リュック・ドンペ