新発田市で7日、過失運転致傷などの容疑で66歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは新発田市に住む会社員の男(66)です。警察によりますと10月1日午後8時半過ぎ、新発田市舟入町の丁字路交差点で、普通乗用車を運転していた男が左折する際、走行してきた原付バイクと衝突したということです。現場で被害男性から依頼された通行人が、“事故を起こして逃げて行った”という110番通報をしていました。原付バイクを運転していた10代の