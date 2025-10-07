7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円高の4万8190円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7950.88円に対しては239.12円高。出来高は5210枚となっている。 TOPIX先物期近は3239.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.59ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48