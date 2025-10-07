◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズが本拠地でカブスに2連勝。3番手で登板した怪物新人のジェイコブ・ミジオロウスキー投手が圧巻の投球で勢いづけ、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけました。ミジオロウスキー投手は、同点の3回から3番手でマウンドに上がり、100マイル以上を31球記録するなど、最速の104.3マイル(約167.8キロ)で圧倒。変化球も150キロを超えるなど、