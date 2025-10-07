「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（７日、蒲郡）初日ドリーム組の白井英治（４８）＝山口・８０期・Ａ１＝がじわりと気配を上げてきた。３日目１１Ｒを逃げてシリーズ初１着をゲット。「ちょっと心もとないですね。リングを替えてペラも調整して少しは良くなっている」と、まだ万全ではないが、幾分かは上昇中。準優ボーダーを６・００と想定すると２走８点条件。ノルマはそう難しくないが、さらに調整を煮詰めて少しでも準