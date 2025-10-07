「オールジャパン竹島特別・Ｇ１」（７日、蒲郡）地元の赤岩善生（４９）＝愛知・８２期・Ａ１＝が２走１７点条件の厳しい勝負駆けに挑む。１回走りだった３日目８Ｒは５号艇から３コースに動いたが結果は５着。「伸びが良くないね。バックでも伸びられた」とまだ仕上がり途上の段階だが地元だけに諦めるわけにはいかない。「４日目は勝負だしね。何かやってみる」と前を向いた。しっかりと機力を整えて予選突破へこん身の勝