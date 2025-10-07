クマ7日午後7時半ごろ、群馬県沼田市恩田町のスーパー「フレッセイ沼田恩田店」にクマ1頭が侵入し、店内の客に覆いかぶさっていると目撃した人から110番があった。県警によると、男性客2人が負傷し、いずれも意識はある。店内にいた1人が搬送された。クマは店外に逃げた。県警が防犯カメラを調べたところ、クマは体長約1.4メートルの成獣とみられ、パトカーで付近の住民に注意喚起した。消防によると、スーパーの店員からも