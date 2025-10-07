「バレーボール男子・国際親善試合、サントリー１−３ペルージャ」（７日、有明アリーナ）ＳＶリーグのサントリーとイタリアリーグのペルージャの壮行試合が行われ、日本代表で同僚の高橋藍と石川祐希が激突。勝負は、欧州チャンピオンズリーグ王者のペルージャが３−１で勝利し、石川に軍配が上がった。第１セットはサントリーが先取したが、その後はペルージャが欧州王者の意地を見せた。石川は１セット目の後に「サーブ