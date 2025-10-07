県立がんセンター＝横浜市旭区（資料写真）神奈川県立がんセンター（横浜市旭区）で入院患者が食道がんの手術後に死亡した医療事故を受けて、同センターが食道がんと胃がんの手術を休止していることが分かった。休止により月１５〜２０人ほどに影響が出ると推計されている。７日の県議会厚生常任委員会で、委員からの質問に県が答えた。県によると、食道がんと胃がんの手術を休止したのは９月１７日から。センターではこれら