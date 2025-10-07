サッカー日本代表ＦＷ小川航基（２８＝ＮＥＣナイメヘン）が、ともにオランダ１部で戦う?ライバル?に対抗心を燃やした。森保ジャパンは７日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて千葉市内で練習を行った。小川は今季、オランダ１部で７試合に出場し３ゴール。同リーグでは、日本代表ＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）が開幕から８得点で大活躍している。小川は、代表