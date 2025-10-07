◆練習試合巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人の育成ルーキー、竹下徠空（らいあ）内野手が豪快な一発を放った。思いきりよく振り抜いた。９回２死。竹下は左腕・佐藤大から左翼ポール際にライナーを放り込んだ。無観客のスタンドに快音を響かせた。意気揚々とダイヤモンドを一周した１８歳は「初球を見逃した時にいいかんじに見逃せたので、次甘かったら振っていこうと積極的に振った結果がホームランになったので良