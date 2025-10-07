熊本県警は７日、県警のメールアカウントが不正に利用され、国内外に約１２万件のメールが送信されたと発表した。県警のサーバーに国外から不正な接続があったという。同日時点で、情報流出などの被害は確認されていないとしている。県警は不正アクセス禁止法違反の疑いで捜査している。県警情報管理課によると、６日午後５時頃、県警職員から「メールがうまく送信できない」と連絡を受けて調べたところ、同日午前４時４５分頃