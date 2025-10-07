「レディスプレリュード・Ｊｐｎ２」（７日、大井）外から力強く伸びた５番人気のビヨンドザヴァレーが、ダート初挑戦で初めてのタイトル奪取に成功。「第１５回ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」（１１月３日・船橋）への優先出走権もゲットした。首差２着に単勝１・８倍の支持を集めたテンカジョウ。さらに首差３着にはバスタードサフランが入り、上位をＪＲＡ勢が占めた。新たな“芝・ダート二刀流”の誕生だ。キャリ