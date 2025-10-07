全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、10月9日から15日までの搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は10月8日から14日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,500マイル東京/羽田〜八丈島・小松・能登・名古屋/中部・大阪/関西線、大阪/伊丹〜松山・福岡・宮崎線、札幌/千歳〜女満別・根室中標津・釧路線、福岡〜対