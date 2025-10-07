日本サッカー協会は７日、都内で理事会を行い、８月１０日に８１歳で死去した元日本代表のＦＷ釜本邦茂さんの「お別れの会」を１１月２２日に都内のホテルで開催することを決めた。「ＪＦＡの元副会長であり、稀代の名選手として日本サッカーの発展に貢献し、指導者としても後進の育成に尽力した故人の功績を偲ぶとともに、感謝と敬意を表する場とする」ことを目的に、関係者などを招待する。一般向けにはサッカー日本代表の