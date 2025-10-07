ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は7日、3日目が終了した。まさにしのいで、しのいでといった印象だ。吉川元浩（53＝兵庫）が3日目の2走を3、2着でまとめて得点率6.40。西山貴浩と並ぶ14位まで浮上し、準優勝戦進出が見えてきた。ただ、仕上がりに関してはまだ納得できる状態ではないと言う。「いい人とは足の差があるね。伸びを捨てて出足だけにして何とかしのげたけど、今の足ではどう