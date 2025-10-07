吉本新喜劇の内場勝則＆未知やすえ夫妻が７日、映画「ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜」（２４日公開）特別試写会イベントに登壇した。内場はタキシード姿で、同じくドレスで正装したやすえをエスコート。一足先に本作を見たという２人は共感の嵐で、劇中で描かれる夫婦げんかのスケールの大きさにビックリ。タイトルにちなんで、「崖っぷち」なエピソードについて聞かれると、やすえは「紙１枚でつながってた時もありました。離婚