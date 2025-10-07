【MLB】フィリーズ3ー4ドジャース（10月6日・日本時間10月7日／フィラデルフィア）【映像】大谷、相手野手の横を爆速通過する“火の玉打球”10月6日（日本時間10月7日）に行われたナショナル・リーグ ディビジョンシリーズ第2戦、フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“爆速弾丸ヒット”が話題となっている。3-0、ドジャース3点のリードで迎えた7回表・ドジャース