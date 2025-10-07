日本サッカー協会の技術委員長・影山雅永氏が、フランスで児童ポルノ画像を所持した罪で逮捕され、6日、現地の裁判所で有罪判決を言い渡されました。フランスメディアによりますと、日本サッカー協会の影山雅永氏が2日、U-20ワールドカップ視察のため、日本からチリに向かう機内でノートパソコンを使い、児童ポルノ画像を閲覧しているところを複数の客室乗務員が目撃し、通報したということです。影山氏は、経由地であるフランスの