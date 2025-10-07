新日本プロレスの石森太二（４２）の特別興行「超人・石森太二はもっと無茶をする」が７日に東京・後楽園ホール）で行われ、?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）がまさかのドラゴンストップを発動させた。今大会では石森が「１２０分アイアンマンランブル」に挑戦した。各ブロック７人の４ブロックで構成され、３分毎に１選手が入場し、７選手が揃った後でブロック終了時間まで勝敗を争うものだ。最後に行われた「ドラゴンブロック」