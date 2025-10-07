10月7日、大井競馬場で行われた牝馬の交流重賞・レディスプレリュード（ダ1800m）は、菱田裕二騎乗の初ダート挑戦、ビヨンドザヴァレーが大外から差し切りを決めて交流重賞初制覇を飾った。断然1番人気に推されたテンカジョウは出遅れ響いて2着まで。レディスプレリュード、勝利ジョッキーコメント1着ビヨンドザヴァレー菱田裕二騎手「ダートスタートが今までなかったので、まずスタートだけは、気を付けようと思っていました