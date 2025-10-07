10月7日、大井競馬場で行われた牝馬の交流重賞・レディスプレリュード（ダ1800m）は、菱田裕二騎乗の初ダート挑戦、ビヨンドザヴァレーが大外から差し切りを決めて交流重賞初制覇を飾った。断然1番人気に推されたテンカジョウは出遅れ響いて2着まで。1着ビヨンドザヴァレー橋口慎介調教師「使ってみるまではダート適正に関して、半信半疑な部分もあったのですが、ここまで良いレースをしてくれて本当に嬉しいです。外からじわ