テンカジョウはファンも予想していなかった大きな出遅れで後方からの競馬に。それでも最初のコーナーでは馬群に取りつき、向こう正面から勝負どころにかけても上手く内々を捌いて進出。流石トップホースという押し上げで直線の攻防に持ち込んだ。ゴール前では4頭横並びの最内から抜け出したが、2着に押し上げたところが精一杯だった。2着テンカジョウ松山弘平騎手「ゲートに少し難があって、前走は大外で大丈夫でしたが、きょ