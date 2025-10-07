優美と威厳が融合した“黄金の女神”『「信じれられないほどの露出度に我を忘れそうです…！」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《官能美あふれる妖精姿》にファン熱視線』が注目を浴びた、ハネアメがインスタグラムを更新。RPG『崩壊：スターレイル』に登場するキャラクター「アグライア」に扮した最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。優雅さと神秘的な雰囲気を併せ持つ衣装は、原作の荘厳なデザインを忠実に再現。細部