中学校の部活動、地域クラブへの移行を後押しです！サッカーJ3「松本山雅FC」の運営会社は、塩尻市で地域クラブの運営を支援する新たな事業に取り組みます。松本山雅・小澤修一社長「日本全体の社会課題、部活動の地域移行、ここを横展開できる仕組みを作って、塩尻市はもちろんだが、他の地域にも課題を解決する手助けになれば」公募型のプロポーザルを経て今年7月に塩尻市と業務委託契約を結んだ松本市の松本山雅。