ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は7日、3日目が終了した。杉山裕也（40＝愛知）が勝負どころの3日目5Rイン戦を勝ち上がって今シリーズ初勝利。準優勝戦進出に望みをつないだ。コンマ10のスタートタイミングから1マークを先マイ、もつれた2マークも全速で振り切って決着をつけた。「ギリギリで余裕もなかったけど、勝てて良かった。舟の向きが不安定で、トルク感は出たけど、立ち上がり