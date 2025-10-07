ABC-MARTと雑誌『LEE』、スタイリスト高橋美帆さんがコラボした「2WAY VOLUME LOAFER」が、2025年10月7日よりABC-MART各店および公式オンラインストアで発売♡モデル竹下玲奈さんのコーディネートビジュアルも公開され、ジャケット×デニムからニット×スカートまで幅広い秋冬コーデを提案。付属ベルトで2WAY仕様、価格は7,700円（税込）です。 2WAY仕様で日替わりコーデも自由自在 「2WAY