◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク10―3四国アイランドリーグplus選抜（7日、宮崎アイビー）ソフトバンクの石塚綜一郎捕手（24）が、初のポストシーズン出場への強い思いを明かした。みやざきフェニックス・リーグが開幕した6日の西武戦（南郷）は2安打2打点の活躍。「CS、日本シリーズに向けてという気持ちが強くなってきた」と短期決戦を見据えている。育成から支配下選手登録された昨季は9月23日にリーグ優勝