福岡県警久留米署は7日、久留米市梅満町で同日午後3時10分ごろ、男が下校中の小学生女児に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50から60歳くらい。灰色Tシャツ、黒色ズボン着用。