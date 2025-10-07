将棋の第７３期王座戦五番勝負（日本経済新聞社主催）の第４局が７日、神奈川県秦野市で行われ、王座を保持する藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）が挑戦者の伊藤匠叡王（２２）に９９手で勝ち、シリーズ２勝２敗でフルセットに持ち込んだ。第５局は２８日、甲府市で行われる。