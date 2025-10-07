7日午後2時45分ごろ、沖縄県南城市知念安座真にある古謝景春市長の後援会事務所で「男の人が窓ガラスを割って逃げた」と通行人から110番があった。事務所に人はおらず、けが人はいなかった。与那原署は建造物損壊の疑いで男を現行犯逮捕した。古謝氏は市職員へのセクハラ問題を巡って不信任決議が可決され、6日に南城市議会を解散したばかり。署によると、男は同県糸満市の自称農業山城直人容疑者（57）。軽トラックで逃走し、