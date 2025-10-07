10月6日夜、新潟県関川村の建物内で面識のある40代男性と口論の末、ナタを取り出し、これを制止しようとした男性の左手の指を切りつけ、ケガを負わせたとして82歳男が現行犯逮捕されました。傷害で現行犯逮捕されたのは、関川村に住む無職の男(82)です。男は6日午後8時前、関川村の建物内で面識のある40代男性と口論の末、ナタを取り出し、これを制止しようとした男性の左手人さし指を切りつけ、軽傷を負わせた疑いがもたれていま