長野市で７日、バス同士の事故で多数のけが人が出たことを想定した訓練が行われました。 無線「救急指令 多数傷病者救急。現着、活動開始」長野市消防局の職員「72人」が参加して行った訓練。マイクロバス同士が衝突し20人以上のけが人が出たことを想定して行われました。訓練で特に重視されたのが… 指揮所「赤バス観光の車両にそれぞれ入ってトリアージをしてください」重症度の高いけが人を優先して処置する「トリア}