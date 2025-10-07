ドル円一時１５１．０３レベル、３月２８日以来の高値水準＝ＮＹ為替 ドル円は一時151.03レベルまで上昇。３月２８日以来の高値水準となった。ただ、151円台での滞空時間は短く、すぐに150円台に押し戻されている。 USD/JPY150.89