サントリー―ペルージャ第4セット、スパイクを決めるペルージャの石川（左）。右奥はサントリーの高橋藍＝有明アリーナ（代表撮影）バレーボール男子の国際親善試合第1戦が7日、東京・有明アリーナで行われ、日本代表主将の石川を擁する昨季の欧州チャンピオンズリーグ（CL）王者ペルージャ（イタリア）が高橋藍が所属する大同生命SVリーグ覇者のサントリーに3―1で逆転勝ちした。第1セットを失ったペルージャは本領を発揮し