日本サッカー協会(JFA)は7日夜、視察先に向かう航空機内で児童ポルノを閲覧したとして、フランスの警察に逮捕され、有罪判決を下された影山雅永技術委員長との契約を解除したと発表した。同日の理事会で正式に決議された。後任は未定。委員長代行を置くかも含め、今後協会内で議論するという。JFAは7日夜、緊急会見を実施。説明によると影山委員長は今月2日、U-20日本代表が出場しているU-20W杯チリ大会を視察するため単独で日