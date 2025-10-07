E-1選手権での初招集から継続して日本代表入りを果たしている。GK早川友基は活動への順応を示しながら、南米勢2連戦での出場に向けて「自分の持っているものすべてをしっかり出したい」と意気込んだ。J1首位・鹿島アントラーズで守護神を務める早川は、7月のE-1選手権で初の日本代表入り。同大会で1試合に出場すると海外組を含む9月のアメリカ遠征メンバーにも選出され、続く今回も招集された。アメリカ遠征では出場機会を得ら