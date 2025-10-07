3年前のブラジル戦はスタンドから見ていたという。FW小川航基は横浜FCでの活躍とオランダでの日々を経て迎える対戦に向けて「変わった自分をピッチの中で見せられれば」と意気込んだ。日本代表はカタールワールドカップを控えた2022年6月に国立競技場でブラジルと対戦(●0-1)。当時24歳の小川は19年のE-1選手権を除けばA代表の招集歴はなかったが、同年のJ2で26ゴールを記録して得点王に輝いたように飛躍のきっかけとなるシー