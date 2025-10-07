タレント井上順（78）が6日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）に出演。自身の出自について語った。渋谷の大豪邸で生まれた井上は「うちは元々馬場だった。じいさんが馬場を始めた」と説明。陸軍中尉だった祖父が日本でサラブレッドを育てるためイギリスに渡ったことを契機に「競馬をイギリスから持ってきた。日本で競馬を始めた」と日本競馬の創始者であり、競馬場を作った