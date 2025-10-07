麒麟の川島明（46）が5日放送のTBS系「日曜日の初耳学秋の2時間SP」に出演。2015年に結婚した妻とのエピソードを語った。川島は愛妻について「大喜利が得意」と明かし、「僕が芸人ということも知らないくらいだったんですけど“1人好きな人います”って言われて、聞いたら桂枝雀師匠だったんです。芸人界の国宝とも言われる方のレコードを毎晩聴いていますって言われて」と、知り合って間もない頃のエピソードを語った。さ