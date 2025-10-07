WurtSが2026年2月、横浜アリーナと大阪城ホールにて自身初のアリーナワンマンライブを開催することが発表となった。＜WurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-＞と題したアリーナワンマンは、2026年2月10日および11日に横浜アリーナ2days、2月23日に大阪城ホールにて開催される。チケットのW’s Project公式アプリ最速先行は本日10月7日(⽕)21:00より。さらに本日、最終回を迎えたTVアニメ『ダンダダン』と同アニメエンディング