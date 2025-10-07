真部脩一(Composer)とHinano(Vo)によるユニットWidescreen Baroqueが10月8日、3rdデジタルシングル「Mark」をリリースすることが発表となった。同時に、LINE MUSICでの再生キャンペーンも開始。LINE MUSICで「Mark」をたくさん聴いた方の中から10名にプレゼントが贈られる。「Mark」は、Hinanoの透明感あふれる歌声と真部脩一の描く誇大妄想の世界を余すことなく堪能できる夢物語のような1曲だ。様々な音色が入り混じって紡ぎ出さ