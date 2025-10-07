新日本プロレスの石森太二（４２）が７日、特別興行「超人・石森太二はもっと無茶をする」（東京・後楽園ホール）で超人ぶりを見せつけた。同興行は昨年１１月に東京・新宿フェイスで行われ、石森が全６試合に出場するという鉄人っぷりで話題を呼んだ。２年連続開催にして聖地初進出となる今大会では「１２０分アイアンマンランブル」が開催された。各ブロック７名の４ブロックで構成され、石森は最初のブロックの１人目とし