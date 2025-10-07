バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が７日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ」（午後７時）に出演。「高嶋ちさ子ｉｎパリ」と題し、伯爵夫人であるド・メストル美紀さんとヴェルサイユ宮殿を訪れる様子が紹介された。ほぼ独占状態でヴェルサイユ宮殿の各所を回るロケにはなんの紹介もないまま、元フジテレビでフリーの木佐彩子アナウンサーが同伴。宮殿潜入の瞬間から登場し、誰よりも「すごーい！」と